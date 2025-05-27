كتب- محمد عبدالهادي:

واصل النادي الأهلي المصري تألقه العالمي بعدما احتل المركز الـ55 في أحدث تصنيف لأندية العالم الصادر عن موقع "فوتبول داتا بيز" ليتقدم مرتبة واحدة مقارنة بالتصنيف السابق، ويُحافظ على موقعه كأول الأندية الأفريقية والمصرية برصيد 1710 نقاط.

وتفوق الأهلي في الترتيب على عدد من كبار القارة الأوروبية والعالم، من بينهم توتنهام الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، ووصيفه مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى أياكس أمستردام الهولندي، الهلال السعودي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

في المقابل، شهد التصنيف صعودًا لافتًا لبيراميدز الذي تقدم 5 مراكز ليصل إلى المرتبة الـ115 عالميًا، محتلاً المركز الرابع أفريقيًا والثاني مصريًا برصيد 1617 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الـ230 عالميًا بعد قفزة بـ10 مراكز دفعة واحدة، ليحل تاسعًا أفريقيًا وثالثًا محليًا برصيد 1536 نقطة.

وعلى الصعيد الأفريقي، جاء صن داونز الجنوب أفريقي – منافس بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا – في المركز الـ83 عالميًا والثاني قاريًا برصيد 1658 نقطة، متبوعًا بالترجي التونسي الذي احتل المركز الـ101 عالميًا والثالث أفريقيًا برصيد 1634 نقطة.

عالميًا، حافظ إنتر ميلان الإيطالي على صدارة التصنيف هذا الأسبوع، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي – الوصيف في التصنيف – يوم 31 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.