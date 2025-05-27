رسالة غامضة من رونالدو عن مستقبله مع النصر بعد الموسم الصفري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو، رسالة غامضة بخصوص مستقبله بعد نهاية موسمه مع ناديه السعودي.

وكتب رونالدو عبر حسابه بمنصة إكس صباح اليوم الثلاثاء:"انتهى هذا الفصل، القصة؟ ما زالت قيد الكتابة، شكرًا للجميع".

وكان نادي النصر قد خسر بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره الفتح الذي يدربه البرتغالي جوزيه جوميز في ختام منافسات الموسم 2024/25.

رونالدو قد حصد بلقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي برصيد 25 هدفًا بفارق هدفين عن المحترف الإنجليزي بصفوف الأهلي إيفان توني.

صاحب الـ40 عامًا كان قد حصد لقب الهداف كذلك بالموسم الماضي حين سجل 35 هدفًا بفارق 7 أهداف عن النجم الصربي بصفوف الهلال ميتروفيتش.

ولم يتوّج رونالدو مع النصر منذ انضمامه للفريق في يناير 2023 بأي بطولة باستثناء البطولة العربية في موسمه الأول.

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