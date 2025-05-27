كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يكتفِ فريق الفتح بالتحول الذي طرأ بنتائجه تحت القيادة الفنية للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز بل أنهى موسمه بفوز قاتل على نظيره النصر صاحب المركز الثالث، بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين في ختام منافسات الدوري السعودي.

نادي الفتح كان قد أعلن تعاقده مع جوميز في منتصف ديسمبر الماضي بعدما فسخ المدرب البرتغالي تعاقده مع الزمالك.

الفريق السعودي كان يتذيل حينها جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط جمعهم من 13 مباراة ليتأزم موقفه في المسابقة مبكرًا.

جوميز كان قد تولى المسؤولية الفنية لفريق الزمالك بـ 45 مباراة فاز بـ 25 منهن وتعادل في 9 وخسر بـ 11 ليقود الفريق خلالها لتتويج بلقبي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

ولكن البداية لم تكن كما يتمناها جوميز مع الفتح إذ خسر في مباراته الأولى بهدفين مقابل هدف ثم خسر بالمباراة التالية بتسعة أهداف نظيفة أمام الهلال قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على فريق ضمك الذي يضم بصفوفه طارق حامد بهدفين مقابل هدف.

ونجح المدرب صاحب الـ 54 عامًا خلال 21 مباراة قاد بها فريق الفتح بالدوري السعودي في الفوز بـ 10 مباريات والتعادل بـ 3 مباريات قبل الخسارة بـ 8 مباريات ليحصد 33 نقطة خلال 21 مباراة بعدما جمع الفريق 6 نقاط خلال 13 مباراة قبل قدومه

وأنهى فريق الفتح تحت قيادة جوميز موسمه بالدوري السعودي بالمركز العاشر برصيد 39 نقطة بفارق نقطة عن الخلود صاحب المركز التاسع.

ونجح جوميز خلال مسيرته مع الفتح في تحقيق نتائج مميزة كالفوز بهدفين نظيفين على الاتحاد بطل الدوري والفوز بثلاثية مقابل هدفين على النصر الذي يضم بصفوفه النجم البرتغالي رونالدو كما كان قريبًا من الفوز على الهلال بعدما تقدم بهدفين نظيفين ولكنه سقط باللحظات الأخيرة من اللقاء وخسر برباعية مقابل هدفين.

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