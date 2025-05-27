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ستوري نجوم كرة القدم.. نيولوك صلاح.. وعودة كهربا.. واحتفال شيكابالا

01:00 ص الثلاثاء 27 مايو 2025
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    ستوري نجوم الكرة
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر، محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الاتحاد الليبي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة لعودته مرة أخرى لتدريبات فريقه بعد تواجده في مصر الفترة الماضية نظرا للظروف التي مرت بها ليبيا.

وفي المقابل، حرص النجم العالمي، البرازيلي مارسيلو، على نشر فيديو جديدة عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، يتذكر خلاله أحد أهدافه المميزة مع فريقه ريال مدريد

ومن جانبه شارك محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي، وهو يرتدي نظارة سوداء ضمن احتفالاته بالدوري الإنجليزي.

وشارك،عمر جابر، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة مع زميله في الفريق نبيل عماد دونجا

ونشر محمود عبدالرازق شيكابالا، قاد فريق الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لاحتفاله بهدفه في المباراة الماضية أمام بتروجيت.

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ستوري نجوم الكرة محمد صلاح النني
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