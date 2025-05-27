"عودة كاسيميرو".. أنشيلوتي يعلن قائمته الأولى مع منتخب البرازيل

القاهرة - مصراوي

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل عن قائمة اللاعبين الرسمية، استعدادا لتصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية والتي تعد الأولى له.

ويتبقى لمنتخب البرازيل أربع مباريات على حسم التأهل إلى كأس العالم موسم 2026، وستكون أول مباراة تقابل منتخب البرازيل تحت قيادة أنشيلوتي أمام الإكوادور خارج الأراضي البرازيلية يوم الجمعة 6 يونيو المقبل على أن يستضيف يوم 11 من الشهر ذاته نظيره باراجواي.

وتشاهد القائمة غياب عنصرين أساسيا مع المنتخب أولهم غياب نيمار لأسباب فنية وتشهد غياب رودريجو أيضا، فيما عاد كاسيميرو.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر - بينتو - هوجو سوسا

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ريبيرو - بيرالدو - كارلوس أوجوستو - دانيلو - أورتيز - ماركينيوس - فاندرسون - ويسلي

خط الوسط: أندرياس بيريرا - أندريه - سانتوس - برونو جيمارايش - كاسيميرو - إيدرسون - جيرسون

خط الهجوم: أنتوني - ستيفن - جابريال مارتينيلي - ماتيوس كونيا - رافينيا - ريتشارليسون - فينيسيوس جونيور.