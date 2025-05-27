الكرة الذهبية 2025: كم يبلغ سعر الجائزة ووزنها ومما تتكون؟

كتب - محمد القرش:

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 مساء يوم الاثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر على مسرح شاتليه.

ويشهد موسم 2024/2025 منافسة شرسة على جائزة البالون دور، حيث تألق العديد من اللاعبين أمثال، عثمان ديمبيلي ومحمد صلاح ورافينيا ولامين يامال.

جائزة الكرة الذهبية: الأبعاد والقيمة

تُعدّ جائزة الكرة الذهبية من أكثر الجوائز أهمية في عالم كرة القدم، ووفق تقارير عالمية فإن قيمتها تُقارب 3000 دولار أمريكي . وتتكون من قاعدة من معدن البيريت، ويبلغ ارتفاع هيكلها 31 سم وقطرها 23 سم، ويزن ما يزيد قليلاً عن 7 كجم.

وتم تصنيع الكأس من لوحين نحاسيين تم لحامهما معًا لتكوين شكل كرة مغطاة بالذهب من الخارج.

كيف يتم اختيار الفائز بالبالون دور؟

يتم منح جائزة الكرة الذهبية بناءً على ثلاثة معايير رئيسية:

1) الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة

2) الأداء الجماعي والإنجازات

3) الرقي واللعب النظيف

يتم منح جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد لكل دولة، من أفضل 100 لاعب في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (قبل نشر القوائم) للرجال وأفضل 50 لاعبة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا