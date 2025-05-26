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"رغم الموسم الصفري".. كريستيانو يتوج هدافًا للدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي

11:45 م الإثنين 26 مايو 2025
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    كريستيانو رونالدو
  • عرض 3 صورة
    كريستيانو رونالدو
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القاهرة - مصراوي
على الرغم من خسارة النصر في المباراة الختامية في الدوري السعودي أمام الفتح بنتيجة 3-2 مساء أمس الإثنين، حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي، بعد أن أنهى الموسم برصيد 25 هدف ويليه أيفان توني مهاجم الأهلي السعودي برصيد 23 هدف.

وقد تألق كريستيانو طوال الموسم، مسجلاً الكثير من الأهداف، مما جعله يتصدر قائمة الهدافين رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق في نهاية الموسم حيث يسجل فريق النصر موسم صفري بدون ألقاب.

وكان رونالدو قد توج بلقب هداف الدوري السعودي بالموسم الماضي حين سجل 35 هدفًا بفارق 7 أهداف عن النجم الصربي بصفوف الهلال ميتروفيتش.

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كريستيانو رونالدو هداف الدوري السعودي
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