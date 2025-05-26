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الهلال يقضي على أمال النصر ويصعد إلى دوري أبطال آسيا للنخبة

11:32 م الإثنين 26 مايو 2025
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  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الهلال والقادسية
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الهلال والقادسية
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الهلال والقادسية
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الهلال والقادسية
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القاهرة - مصراوي

فاز فريق الهلال من الفوز على نظيره القادسية بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة الأخيرة في الدوري السعودي.

وسجل هدفا الهلال كلا من: الكسندر ميتروفيتش من نقطة الجزاء في الدقيقة 25، ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع الهلال نقاطه إلى 75 نقطة، ليحتل المركز الثاني وينجح في الصعود إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بالموسم المقبل، بينما توقف القادسية عند 68 نقطة لينهي الموسم وهو يحتل المركز الرابع.

وكان النصر قد حصل على حكم من مركز التحكيم الرياضي بالحصول على نقاط مباراته أمام نظيره العروبة لينعش أماله في التأهل الآسيوي في ليلة الجولة الأخيرة ولكنه خسر بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره الفتح الذي يدربه البرتغالي جوزيه جوميز.

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الهلال يفوز على القادسية الهلال يصعد إلى دوري أبطال آسيا الدوري السعودي
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