طارق حامد يختتم موسمه مع ضمك بخسارة أمام الاتحاد في الدوري السعودي

أنهى طارق حامد موسمه مع نادي ضمك بخسارة بهدف نظيف على يد نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري السعودي.

ضمك أنهى الموسم في المركز الرابع عشر بعدما نجح في البقاء بالدوري السعودي برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز 16 ـ أخر مراكز الهبوط ـ برصيد 33 نقطة.

وعلى الجانب الآخر تصدر فريق الاتحاد جدول المسابقة برصيد 83 نقطة بفارق 8 نقاط عن الهلال الوصيف.

وكانت صحيفة الرياضية السعودي قد أشارت في تقرير لها قبل انطلاق منافسات اليوم بأن المباراة قد تكون الأخيرة لطارق حامد صاحب الـ 36 عاماً في ظل عدم تجديد تعاقده مع نادي ضمك.

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