مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

طارق حامد يختتم موسمه مع ضمك بخسارة أمام الاتحاد في الدوري السعودي

11:30 م الإثنين 26 مايو 2025

لاعب ضمك السعودي طارق حامد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أنهى طارق حامد موسمه مع نادي ضمك بخسارة بهدف نظيف على يد نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري السعودي.

ضمك أنهى الموسم في المركز الرابع عشر بعدما نجح في البقاء بالدوري السعودي برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز 16 ـ أخر مراكز الهبوط ـ برصيد 33 نقطة.

وعلى الجانب الآخر تصدر فريق الاتحاد جدول المسابقة برصيد 83 نقطة بفارق 8 نقاط عن الهلال الوصيف.

وكانت صحيفة الرياضية السعودي قد أشارت في تقرير لها قبل انطلاق منافسات اليوم بأن المباراة قد تكون الأخيرة لطارق حامد صاحب الـ 36 عاماً في ظل عدم تجديد تعاقده مع نادي ضمك.

اقرأ أيضًا:

لاعبون وفنانون يهنئون ناصر منسي بعقد قرانه

أول رد من ليفربول على حادث دهس مشجعيها خلال احتفالهم بالدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق حامد ضمك ضمك ضد الاتحاد الاتحاد الدوري السعودي دوري روشن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انقطاع الكهرباء بمستشفى أم المصريين.. وتحرك عاجل من الصحة
بالفيديو.. حادث دهس خلال احتفالات ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي