أول رد من ليفربول على حادث دهس مشجعيها خلال احتفالهم بالدوري الإنجليزي

أصدر نادي ليفربول بياناً رسميًا مساء اليوم الإثنين للتعليق على الحادث الذي تعرض له جماهيره من دهس خلال احتفالاهم بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وذكر بيان ليفربول:"نتقدم بخالص تعازينا للمتضررين من الحادث الذي وقع في شارع ووتر مساء اليوم وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لخدمات الطوارئ والسلطات المحلية التي تتعامل مع هذا الحادث".

وتوّج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عن موسم 2024/25 بـ 84 نقطة بفارق 10 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء اليوم. وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول دوافعه.

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