بعد ختام الدوري الإنجليزي.. ماهي الاندية المتأهلة للبطولات الأوروبية؟

كتب – محمد عبد الهادي:

أسدل الستار رسميًا على موسم مثير من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد، بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة والتي شهدت حسم مقاعد التأهل إلى البطولات الأوروبية للموسم المقبل، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، فإن أول خمسة فرق في جدول ترتيب البريميرليج تتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يحصل صاحب المركز السادس على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي، ويشارك الفريق الذي يحتل المركز السابع في دوري المؤتمر الأوروبي.

كما يضمن بطل كأس الاتحاد الإنجليزي مقعدًا إضافيًا في الدوري الأوروبي، وهو ما حصل عليه هذا الموسم نادي كريستال بالاس.

الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا (Champions League):

ليفربول – بطل الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال – الوصيف

مانشستر سيتي – المركز الثالث

تشيلسي – أنهى الموسم في المركز الرابع

نيوكاسل يونايتد – احتل المركز الخامس

الأندية المتأهلة إلى الدوري الأوروبي (Europa League):

أستون فيلا – أنهى الموسم في المركز السادس

كريستال بالاس – تأهل بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي

النادي المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي (Conference League):

نوتنجهام فورست – حل في المركز السابع بجدول الترتيب

بهذا الشكل، تكتمل خريطة مشاركة الأندية الإنجليزية في المنافسات القارية، في موسم جديد من التحديات الأوروبية التي تنطلق مع بداية موسم 2025/2026،