"شقيقه نجم الفريق".. العين الإماراتي يتعاقد مع موهبة الرجاء المغربي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي العين الإماراتي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع موهبة الرجاء المغربي حسين رحيمي بعد انتهاء تعاقده مع ناديه في صفقة انتقال حر.

وأوضح نادي العين عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن المهاجم صاحب الـ 23 عامًا قد وقع على عقود مع النادي لمدة 4 مواسم.

حسين الذي سيرتدي القميص رقم 13 مع العين الإماراتي هو الشقيق الأصغر لنجم الفريق سفيان رحيمي الذي انضم للفريق ذاته خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2021/22 قادمًا من صفوف الرجاء أيضًا.

وشارك حسين خلال الموسم الماضي بقميص الرجاء بـ 28 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين لزملائه خلال 1482 دقيقة لعب.

ويستعد فريق العين للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

ويقع فريق العين بمجموعة في كأس العالم للأندية تضم أندية: يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي.

اقرأ أيضًا:

"4 صفقات ورحيل مفاجئ".. حازم إمام يكشف تطورات جديدة داخل الزمالك

شقيقان يتوّجان بلقبي دوري في يوم واحد.. ما القصة؟