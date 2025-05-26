شقيقان يتوّجان بلقبي دوري في يوم واحد.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في واقعة نادرة في عالم كرة القدم، حقق الشقيقان الأرجنتينيان أليكسيس وكيفين ماك أليستر إنجازًا تاريخيًا لعائلتهما، بعدما تُوج كل منهما بلقب دوري محلي في بلدين مختلفين، وفي اليوم ذاته.

أليكسيس ماك أليستر.. بطل إنجلترا

أليكسيس، نجم خط وسط ليفربول والمتوَّج سابقًا بكأس العالم 2022 مع المنتخب الأرجنتيني، احتفل بتتويج فريقه رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب "أنفيلد"، رغم حسم اللقب قبل عدة جولات.

وجاء الاحتفال عقب التعادل أمس الأحد مع كريستال بالاس (1-1)، حيث رفع اللاعب الكأس أمام جماهير فريقه في مشهد تاريخي للريدز ونجومه.

كيفين ماك أليستر.. بطل بلجيكا

في نفس اليوم، وعلى بعد آلاف الكيلومترات، نجح كيفين ماك أليستر، الشقيق الأكبر لأليكسيس، في قيادة فريقه يونيون سانت جيلواز إلى التتويج بلقب الدوري البلجيكي بعد موسم استثنائي وصعب، أنهى فيه النادي صيامًا دام 90 عامًا عن منصات التتويج.

ويُعد هذا اللقب من أبرز اللحظات في تاريخ النادي، ووسامًا في مسيرة المدافع الأرجنتيني.

شقيق ثالث.. وحكاية بدأت من الأرجنتين

العائلة الكروية لم تقتصر على هذين الشقيقين فقط، بل يشاركهما الشقيق الثالث، فرنسيس ماك أليستر، الذي يلعب حاليًا في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، ليكتمل بذلك المشهد العائلي النادر بثلاثة أشقاء يمارسون كرة القدم الاحترافية في مستويات عالية.

الإخوة ماك أليستر بدأوا رحلتهم معًا من نادي أرجنتينوس جونيورز، حيث ظهروا جميعًا لأول مرة في عام 2017، ليشق كل منهم طريقه نحو الاحتراف الخارجي والنجاحات الفردية.

أما والدهم، كارلوس ماك أليستر، فقد مهد الطريق لهم، بعدما خاض ثلاث مباريات دولية بقميص منتخب الأرجنتين، ولعب لنادي بوكا جونيورز، وتوج بلقب الدوري الأرجنتيني عام 1992.