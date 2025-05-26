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صلاح تواجد.. احتفالات لاعبي ليفربول بالدوري استمرت حتى منتصف الليل (صور)

03:54 م الإثنين 26 مايو 2025
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    كوانساه يجلس داخل سيارته
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    كيرتس جونز يحتفل بميدالية الدوري الإنجليزي
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    أسطورة ليفربول إيان راش ينضم إلى احتفالات الفريق
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    كوستاس تسيميكاس يتكئ على سيارة
  • عرض 11 صورة
    كودي جاكبو
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    الجماهير تحتشد حول جوتا (2)
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    تم استقبال أرن سلوت من قبل المعجبين
  • عرض 11 صورة
    ألكسندر أرنولد
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    الجماهير تحتشد حول جوتا (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح يجلس في الجزء الخلفي من السيارة
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كتب - محمد القرش:

لم يكتف فريق ليفربول بالاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز داخل الملعب، حيث توجه لاعبو ليفربول وطاقم الجهاز الفني إلى المدينة للاحتفال بعد أن رفعوا الكأس أمس الأحد.

وفاز فريق آرني سلوت بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية قبل أسابيع عندما تغلب على توتنهام في أنفيلد 27 أبريل، لكنه اضطر إلى الانتظار حتى اليوم الأخير من الموسم لرفع الكأس.

واستمرت الاحتفالات داخل ملعب أنفيلد لمدة ساعة تقريبا، حيث رقص اللاعبون على أرض الملعب مع عائلاتهم قبل ترديد أغنية "لن تمشي وحدك أبدًا" مع جماهير أنفيلد.

ولكن الحفل لم يتوقف عند هذا الحد، بعد مغادرة الملعب، خرجوا إلى الشوارع وأماكن أخرى للاحتفال بنجاحهم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الصور أظهرت كودي جاكبو ومحمد صلاح وسلوت، في فندق سيتي سنتر وفندق البلدية، وهم يحتفلون حتى منتصف الليل.

وكان ألكسندر أرنولد، الذي من المقرر أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجاني وخلال أسابيع، حاضرا للاحتفال خارج الملعب، حيث ارتدى بدلة رياضية لفريق ليفربول وغطاء للرأس ونظارات شمسية، والميدالية لا تزال حول رقبته.

وفي مكان آخر، احتشد الجمهور حول ديوجو جوتا، بينما جلس صلاح في المقعد الخلفي للسيارة مرتديًا قميص ليفربول.

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