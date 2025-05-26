باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع إيريك تين هاج حتى 2027

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني تعاقده رسميًا مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج لتولي المهمة الفنية للفريق حتى صيف عام 2027، خلفًا للإسباني تشابي ألونسو الذي رحل لتدريب ريال مدريد الإسباني.

ويأتي التعاقد مع تين هاج بعد مسيرة تدريبية حافلة، كان أبرز محطاتها قيادته لنادي أياكس أمستردام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

كما تولى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2022، ونجح خلال فترته في حصد بطولتين محليتين هما كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن تنتهي مهمته مع الفريق في عام 2024.

وخلال فترة توليه تدريب مانشستر يونايتد، خاض تين هاج 128 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها 72 انتصارًا، مقابل 20 تعادلًا و36 هزيمة، وتمكن لاعبوه من تسجيل 234 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 180 هدفًا تحت قيادته.