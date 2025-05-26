لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمواجهة فرنسا.. لامين يامال يتصدر

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن قائمة اللاعبين الرسمية للماتادور استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب فرنسا يوم 5 يونيو المقبل، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة التي أعلنها لا فوينتي، هيمنة لاعبي برشلونة، حيث تواجد كل من لامين يامال رفقة كل من باو كوبارسي، بيدري، جافي، وداني أولمو، كما شهدت القائمة انضمام قلب دفاع ريال مدريد الجديد دين هويسن.

قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، وأليكس ريميرو.

الدفاع: بيدرو بورو، أوسكار مينجويزا، لو نورماند، فيفيفان، باو كوبارسي، هويسين، أليكس جريمالدو، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مارتن زوبيمندي، ميكيل ميرينو، بيدري، جافي، فيرمين لوبيز، إيسكو، باينا، فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، يريمي بينو، داني أولمو، سامو، ألفارو موراتا، وأويارزابال.