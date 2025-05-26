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ظاهرة ومحارب.. ماذا قالت جماهير ليفربول عن إنجاز محمد صلاح؟

02:19 م الإثنين 26 مايو 2025

محمد صلاح

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كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والمتوج بلقب الدوري الإنجليزي، العديد من التهاني بعد حصد الحذاء الذهبي وتحطيم العديد من الأرقام القاسية هذا العام.
واختتم صلاح أمس الأحد، منافسات الدوري الإنجليزي مع ليفربول، حيث توج بهداف الموسم وأفضل صانع ألعاب.

وقام العديد من جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بتداول تعليقات كثيرة علي موسم صلاح الرائع، ونعرضها في السطور التالية.

ماذا قالت جماهير ليفربول عن محمد صلاح؟
كتب مشجع عبر منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "محمد صلاح علي رأس أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس رقم 3".

ونشر آخر: "محمد صلاح ظاهرة، يحقق ألقابًا فردية، ويقود ليفربول للتويج".
ونشر مشجع: " سيبقي محمد صلاح فخر ليفربول وبهجتها، لاعب كرة قدم صادق، جاء وحقق كل شئ بل وأكثر، هو أحد أعظم محاربي ليفربول".

وقال آخر: "محمد صلاح ملك الأنفيلد وملك مصر".
وكتب آخر :"محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا" .

ونشر آخر: "محمد صلاح فاز بكل شيئ على مستوي الدوري الإنجليزي، وينتظر الكرة الذهبية".

وشارك مشجع آخر: "هناك محمد صلاح واحد فقط، الملك المصري الوحيد".

وقال مشجع: "محمد صلاح هو أعظم لاعب في الدوري الإنجليزي على مر العصور، ولا يوجد منافس بعد الأن".

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