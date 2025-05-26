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تشافي يوقع عقود توليه تدريب ريال مدريد (صور وفيديو)

02:13 م الإثنين 26 مايو 2025
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    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (1)
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    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (3)
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    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (1)
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كتب - محمد القرش:

عُقد المؤتمر الصحفي لتقديم مدرب ريال مدريد الجديد، تشافي ألونسو،حيث وثع الإسباني العقود لمدة ثلاث مواسم مقبلة اليوم الإثنين.

ووجه تشافي رسالة للجماهير في بداية المؤتمر الصحفي: "يا مدريديستا، أنا هنا، أنا سعيد جدًا ببدء هذا الفصل الجديد بحماس ونشاط".

وحرص رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على تقديم هدية تذكارية لتشافي وقميص عليه اسمه.

وقبل تولي القيادة الفنية للملكي، حصد المدرب الإسباني 3 بطولات مع بايرن ليفركوزن: الدوري الألماني، كأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني.

وكان ألونسو لاعبا في نادي ريال مدريد خلال الفترة من 2009/10 حتى 2014/15، حصد خلالها 5 بطولات محلية وقارية.

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