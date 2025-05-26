ليفربول يتخذ الخطوة الأولى لحسم صفقة كبرى

كتب - محمد القرش:

اتخذ نادي ليفربول الخطوة الأولى لحسم صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو"، فإن بايرن ليفركوزن تلقى أول عرض رسمي من ليفربول لضم فلوريان فيرتز، بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو، شاملة الإضافات.

وأوضح الإيطالي أن المفاوضات بين الناديين جارية، وستُستأنف اليوم لإتمام الصفقة في أقرب وقت، حيث أكد فيرتز لبايرن أنه يريد ليفربول فقط.

وساهم اللاعب صاحب الـ22 عاما في 31 هدفا (سجل 16 هدفا، وقدم 15 تمريرة حاسمة) مع بايرن ليفركوزن بجميع المسابقات في موسم 2024/25.

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