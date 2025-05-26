"تمنيت اللعب معه".. أسطورة ليفربول يتغنى محمد صلاح (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تغنى إيان راش أسطورة نادي ليفربول، باللاعب المصري محمد صلاح الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25.

وقال راش في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "100% استحق صلاح الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة كتاب كرة القدم، إنه هنا منذ 8 سنوات ولديه عقد جديدة لمدة موسمين".

وأضاف: "محمد قدم أداء استثنائيا طوال الموسم وتحديدا في بدايته، فقد كان لاعبا لا يمكن إيقافه من المبدع أن أشاهده في أي مباراة مع ليفربول، حيث يستمر في تحطيم الأرقام القياسية".

وأوضح: "الأرقام القياسية وجدت لكي تُكسر ومن الجيد أن يكون هناك هدف يسعى إليه الجميع، وسعيد أن هناك لاعب من ليفربول يسعى لتحطيم رقمي القياسي".

واختتم "من الذي يريد أن يكون خصما لمحمد صلاح بالطبع أتمنى أن ألعب معه، أنا كنت ألعب في وقت من الأوقات مع كيني دالجليش الذي يشابه صلاح في طريقة اللعب".