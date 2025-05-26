كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي مساء أمس الأحد قبول احتجاج نادي النصر بعدم أهلية مشاركة حارس مرمى العروبة رافع الرويلي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين يوم 28 فبراير الماضي ضمن الجولة الـ23 من الدوري الذي تختتم منافساته مساء اليوم الإثنين.

وقرر مركز التحكيم الرياضي احتساب نتيجة المباراة لصالح النصر وسحب النقاط الثلاث من العروبة وتغريمه 50 ألف وهو ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التزامه به.

وهو ما أنعش فريق النصر الذي يضم بصفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المشاركة القارية؛ إذ كان سيغيب عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

النصر كان يحتل المركز الرابع قبل القرار برصيد 67 نقطة بفارق نقطة عن القادسية صاحب المركز الثالث و5 نقاط عن الهلال الوصيف، فيما يتصدر الاتحاد الذي ضمن التتويج باللقب برصيد 80 نقطة.

ورفع القرار رصيد فريق النصر إلى النقطة 70 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف ليشتعل الصراع بينهما على البطاقة المتبقية للمشاركة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الاتحاد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي ضمن البطاقة الأولى للمشاركة فيما حصد الأهلي صاحب المركز الخامس برصيد 64 نقطة بطاقة المشاركة القارية بعدما توّج بلقب النسخة الماضية بالفوز على نظيره كواساكي الياباني.

الهلال يحتاج للفوز لحصد البطاقة الثالثة للمشاركة بدوري أبطال آسيا للنخبة فيما يحتاج النصر للفوز وانتظار تعادل أو خسارة الهلال حتى يضمن التأهل.

وعلى الجانب الآخر أصبح رصيد فريق العروبة 30 نقطة ليتراجع إلى المركز 17 ـ قبل الأخير ـ ليتأكد هبوطه.