فرصة لصلاح.. كيف يتم تحديد الفائزين بالكرة الذهبية؟

كتب - محمد القرش:

أشهر قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول الفرنسية، حيث تشهد أهم جائزة في تاريخ كرة القدم "الكرة الذهبية".

ويتساءل البعض عن معايير اختيار أفضل لاعب في العالم، حيث يفوز بالجائزة لاعب واحد فقط من بين 30 نجم بالموسم.

كيف يتم حسم جائزة الكرة الذهبية؟

يتم منح جائزة الكرة الذهبية بناءً على ثلاثة معايير رئيسية:

1) الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة

2) الأداء الجماعي والإنجازات

3) الرقي واللعب النظيف

يتم منح جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد لكل دولة، من أفضل 100 لاعب في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (قبل نشر القوائم) للرجال وأفضل 50 لاعبة.

ويختار كل عضو من لجنة التحكيم عشرة لاعبين بترتيب تنازلي من حيث الجدارة من قائمة تضم 30 لاعباً أعدتها هيئة تحرير مجلة فرانس فوتبول، وأعضاء هيئة تحرير مجلة ليكيب.

يُمنح اللاعبون العشرة المختارون 15، 12، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2، على التوالي. تُمنح جائزة الكرة الذهبية للاعب الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

ماذا يحدث حال تعادل اللاعبين في نقاط البالون دور؟

في حال التعادل، يُفصل بين اللاعبين بعدد أصوات المركز الأول. وإذا استمر التعادل، يُفصل بينهم بعدد أصوات المركز الثاني، ثم بعدد أصوات المركز الثالث، وهكذا. ويفصل رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، بصفته الجهة المنظمة، في أي نزاع ينشأ عن التصويت.

أبرز المرشحين لجائزة البالون دور

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

2. لامين يامال (برشلونة)

3. رافينيا (برشلونة)

4. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

5. محمد صلاح (ليفربول)

6. كيليان مبابي (ريال مدريد)

7. بيدري (برشلونة)

8. جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

9. هاري كين (بايرن ميونيخ)

10. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)