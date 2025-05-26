مركز صلاح.. ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2025

كتب - محمد القرش:

حددت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، حيث يقام في 22 سبتمبر المقبل على مسرح شاتليه في باريس.

وسيتم الإعلان عن القائمة المختصرة لجوائز الكرة الذهبية في النصف الأول من شهر أغسطس 2025.

ووفقا لموقع "givemesport" فإن عشمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب جائزة الحذاء الذهبي "البالون دور"، متفوقا على لامين يامال ورافينيا ثنائي برشلونة.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

2. لامين يامال (برشلونة)

3. رافينيا (برشلونة)

4. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

5. محمد صلاح (ليفربول)

6. كيليان مبابي (ريال مدريد)

7. بيدري (برشلونة)

8. جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

9. هاري كين (بايرن ميونيخ)

10. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)