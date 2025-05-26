محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي

كتب - يوسف محمد:

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي بأوروبا.

وقال صلاح في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "الغربة ليست سهلة، أتذكر أول شهرين أو ثلاثة لي في أوروبا، خلال احترافي في بازل السويسري، كانت الأمور صعبة للغاية ولم أكن أجيد التحدث باللغة الإنجليزية".

وأضاف: "صعوبة الأجواء واختلافها في أوروبا، هى التي تتسبب في عدم استمرار الكثير من اللاعبين في رحلة الاحتراف، على الرغم من خوض الكثير من اللاعبين المصريين رحلة الاحتراف الأوروبي".

وتابع: "شخصيتي اختلفت كثيرا عن بدايتي في الاحتراف، خاصة وأنني أتواجد في أوروبا منذ ما يقرب من 14 عاما، لم أعد احتاج إلى إثبات أي شئ لأي شخص، لأنني أعلم ماذا قدمت، من أكون، أصبحت أفعل ما يسعدني فقط".

واختتم صلاح تصريحاته: "مصر تمثل بالنسبة لي كل حاجة حلوة، حيث يتواجد كل أهلي وأصحابي هناك وأغلب من أحبهم، وأحرص على الاحتفال بالعمل بشكل دائم".

ونجح النجم المصري خلال الموسم الحالي، في التتويج رفقة فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

كما تمكن صلاح من حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، برصيد 29 هدفا وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني ألكاسندر إيزاك صاحب ال 23 هدفا.

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