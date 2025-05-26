كتب - يوسف محمد:

يرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه يمتلك حظوظ كبيرة خلال الموسم الحالي للفوز بجائزة الكرة الذهبية، خاصة في ظل تتويجه بلقب البريميرليج مع الريدز، مشيرا إلى الفارق بين المدير الفني السابق لليفربول يورجن كلوب والمدير الفني الحالي آرني سلوت.

وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "أون تايم" :"أشعر بأن جائزة الكرة الذهبية يدخل في تحديد الفائز بها جزء دعائي، وأرى أنني أمتلك فرصة كبيرة للحصول على الجائزة خلال الموسم الحالي".

وأضاف: "أعتقد أنني أمتلك فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية هذا العام، خاصة بعد حصد لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، بجانب تحقيق الكثير من الأرقام القياسية في الدوري ولكن في النهاية لا أحد يعلم من الذي سيفوز بالجائزة".

وعن الفارق بين يورجن كلوب وأرني سبوت قال: "أسلوب يورجن كلوب يختلف عن أسلوب أرني سلوت، أشعر بالراحة بشكل أكبر مع سلوت، بسبب الحديث باستمرار معا".

وتابع: "سلوت قال لي منذ اليوم الأول له مع الفريق (أريد أن أخرج أفضل ما لديك)، لذلك طلبت منه أن يمنحني دور مختلف في الملعب وحرية أكبر، بالفعل هذا ما حدث ولذلك كان تأثيري على الفرق أكثر وضوحا في الموسم الحالي".

واختتم صلاح: "الموسم الحالي هو الأمتع بالنسبة لي مع ليفربول، خاصة وأنني بدأت أشعر بارتياح كبير داخل أرضية الملعب".

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