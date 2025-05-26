كشف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تفاصيل تجديد تعاقده مع فريق ليفربول الإنجليزي وحقيقة العروض السعودية التي تم تقديمها له للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، في المرة الأولى كانت بمثابة الحلم، أمام الفوز بالجائزة ذاتها للمرة الثالثة، يكون بمثابة تأكيد على قدرتك في تقديم نفس المستوى المميز لفترات كبيرة".

وأضاف: "سعيد بالجائزة في العام الحالي بشكل كبير أكثر من التتويج بها للمرة الأولى، لأنها تأتي عقب التتويج بلقب الدوري مع ليفربول بجانب لعبي دورا كبيرا في حصد الفريق للقب".

وتابع: "كنت أرى فرصة الانتقال إلى الدوري السعودي جيدة، في حال عدم تجديد تعاقدي مع فريق ليفربول، نسبة انتقالي إلى أحد الفرق السعودية كانت كبيرة وكان هناك تواصل مع المسؤولين في السعودية والناس كانوا مرحبين جدا بهذا بانتقالي إلى الدوري السعودي".

واختتم صلاح تصريحاته: "دائما أركز على أهدافي فقط وأفعل ما أرغب فيه دون أن أتحدث بشكل مستمر، خاصة وأنني لا أحب الكلام الكثير، فعلت الشيء الذي أرغب فيه في النهاية وهو تجديد تعاقدي مع ليفربول، سعيد بتجديد تعاقدي بشكل كبير".

وكان النجم المصري محمد صلاح، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي 2024-2025، المقدمة من رابطة الكتاب كرة القدم الإنجليزية.

وحصد صلاح خلال الموسم الحالي، جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، بفارق 6 أهداف عن ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل صاحب المركز الثاني برصيد 23 هدفا.