موعد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الإثنين الموافق 26 مايو.

ويلتقي النصر السعودي نظيره الفتح في ختام الدوري السعودي، ويواجه أيضا الاتحاد فريق ضمك، في مباراة تسليم دوري روشن السعودي "للاتحاد"، كذلك يلتقي فريق الهلال نظيره القادسية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد الأخدود - 9:00 مساء - SSC 3

الفتح ضد النصر - 9:00 مساء - SSC 5

الاتحاد ضد ضمك - 9:00 مساء - SSC

الرائد ضد الخلود - 9:00 مساء - SSC EXtra 3

العروبة ضد التعاون - 9:00 مساء - SSC

الفيحاء ضد الشباب - 9:00 مساء - SSC EXtra 2

الهلال ضد القادسية - 9:00 مساء - SSC 4

الرياض ضد الأهلي - 9:00 مساء - SSC EXtra 1

الاتفاق ضد الوحدة - 9:00 مساء - SSC

موعد مباريات الدوري الألماني

إس في إلفيرسبيرج ضد هايندهايم - 9:30 مساء - بي إن سبورت