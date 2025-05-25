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"مع الإمارات والأردن".. الكشف عن مجموعة منتخب مصر في بطولة كأس العرب

09:45 م الأحد 25 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

أقيمت مساء اليوم الأحد قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بدولة قطر.

وأوقعت القرعة التي أجريت اليوم في قطر المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بالبطولة، رفقة كلا من "الأردن، الإمارات، بالإضافة للفائز من مباراة الكويت ضد موريتانيا".

وتقام بطولة كأس العرب للمنتخبات، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى 18 من الشهر ذاته بقطر.

ويخوض منتخب مصر بطولة كأس العرب بقطر بالمنتخب الثاني، الذي سيقوده جهاز فني مؤقت بقيادة حلمي طولان مديرا فنيا.

وكان اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، قد أعلنت في وقت سابق، أن الجوائز المالية للبطولة ستصل إلى 36.5 مليون دولار.
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