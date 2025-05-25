"9 أندية".. المتأهلون إلى البطولات الأوروبية من الدوري الإنجليزي

القاهرة - مصراوي

انتهت منافسات موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي في وقت سابق من مساء اليوم الأحد بإقامة 10 مباريات.

الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا:

ولأول مرة، ستشارك ستة أندية إنجليزية في دوري أبطال أوروبا، مما منح الدوري الإنجليزي مقعدًا إضافيًا في البطولة.

الأندية المتأهلة هي:

ليفربول: توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن تأهله مباشرة إلى دوري الأبطال.

آرسنال: أنهى الموسم في المركز الثاني، ليحجز مقعده في البطولة.

مانشستر سيتي: احتل المركز الثالث بعد فوزه على فولهام 2-0 في الجولة الأخيرة.

تشيلسي: حقق المركز الرابع بفوزه على نوتنجهام فورست 1-0 بالجولة الأخيرة.

نيوكاسل يونايتد: استفاد من خسارة أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد، ليحتل المركز الخامس.

توتنهام هوتسبير: رغم إنهائه الموسم في المركز السابع عشر، تأهل إلى دوري الأبطال بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

الأندية المتأهلة إلى الدوري الأوروبي:

أستون فيلا: أنهى الموسم في المركز السادس، ليضمن مشاركته في الدوري الأوروبي.

كريستال بالاس: تأهل إلى البطولة بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي.

الأندية المتأهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي:

نوتنجهام فورست: أنهى الموسم في المركز السابع، ليعود إلى المشاركات الأوروبية لأول مرة منذ عام 1996.

بهذا، سيكون الموسم المقبل حافلًا بالمشاركات الإنجليزية في البطولات الأوروبية، مع مشاركة تسعة أندية في مختلف المسابقات.