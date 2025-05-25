مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

2 0
20:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

0 0
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"معادلاً هنري".. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي

09:07 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

ما زال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها رفقة الريدز والأرقام القياسية التي يحققها بشكل مستمر.

وأنهى صلاح الموسم الحالي 2024-2025 رفقة ليفربول، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 29 هدفا، بفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد.

وتوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج، حصدا للجائزة معادلاً النجم الفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال السابق، الذي توج بالجائزة 4 مرات من قبل.

وكان النجم المصري توج بالجائزة في 3 مناسبات من قبل، أعوام 2018، 2019 و 2022، قبل أن يتوج بها العام الحالي 2025 للمرة الرابعة في تاريخه.

يذكر أن صاحب ال 32 عاما، ختم الموسم الحالي أيضًا وهو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الحالي، برصيد 18 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

مصرية إماراتية سعودية.. العروض تنهال على رامي ربيعة لاعب الأهلي

فريق نهضة بركان بطلا لكأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في التاريخ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الحذاء الذهبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل.. الداخلية: حفيد نوال الدجوي انتحر بالرصاص لهذا السبب
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر