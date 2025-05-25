"معادلاً هنري".. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

ما زال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها رفقة الريدز والأرقام القياسية التي يحققها بشكل مستمر.

وأنهى صلاح الموسم الحالي 2024-2025 رفقة ليفربول، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 29 هدفا، بفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد.

وتوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج، حصدا للجائزة معادلاً النجم الفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال السابق، الذي توج بالجائزة 4 مرات من قبل.

وكان النجم المصري توج بالجائزة في 3 مناسبات من قبل، أعوام 2018، 2019 و 2022، قبل أن يتوج بها العام الحالي 2025 للمرة الرابعة في تاريخه.

يذكر أن صاحب ال 32 عاما، ختم الموسم الحالي أيضًا وهو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الحالي، برصيد 18 تمريرة حاسمة.

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