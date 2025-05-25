بعد نهاية الموسم.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024/25

القاهرة - مصراوي

أُسدل الستار مساء اليوم الأحد الستار على منافسات موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي بأقامة عشر مباريات.

وحصد فريق ليفربول لقب المسابقة بعدما تصدر جدولها برصيد 84 نقطة بفارق 10 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه، فيما هبطت أندية ليستر سيتي، إيبسويتش تاون، ساوثهامبتون للشامبيونشيب.

ويستعرض مصراوي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم:

1- ليفربول - 84 نقطة

2- أرسنال - 74 نقطة

3- مانشستر سيتي - 71 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد - 66 نقطة

5- تشيلسي - 66 نقطة

6- أستون فيلا - 66 نقطة

7- نوتنجهام فورست - 65 نقطة

8- برايتون - 61 نقطة

9- بورنموث - 56 نقطة

10- برينتفورد - 56 نقطة

11- فولهام - 54 نقطة

12- كريستال بالاس - 53 نقطة

13- إيفرتون - 45 نقطة

14- وست هام - 43 نقطة

15- وولفرهامبتون -42 نقطة

16- مانشستر يونايتد - 39 نقطة

17- توتنهام هوتسبر - 38 نقطة

18- ليستر سيتي - 25 نقطة

19- إبسويتش تاون - 22 نقطة

20- ساوثهامبتون - 12 نقاط