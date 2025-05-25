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بعد انتهاء الموسم.. صلاح ومرموش في قائمة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

08:48 م الأحد 25 مايو 2025
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كتب - محمد القرش:

انتهى موسم 2024/25 بالنسبة للاعبين المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025.

واختتم محمد صلاح مبارياته منذ قليل إذ سجل هدفا في مرمى كريستال بالاس "29 هدفا"، لكنه لم يكن كافيا من أجل اللحاق بالمتصدر كيليان مبابي صاحب الـ31 هدفا.

ترتيب الحذاء الذهبي

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 31 هدفا - 62 نقطة

2. فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) - 39 هدفا - 58.5 نقطة

3. محمد صلاح (ليفربول) - 29 هدفا - 58 نقطة

4. هاري كين (بايرن ميونخ) - 26 هدفا - 52 نقطة

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا - 50 نقطة

6. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 25 هدفا - 50 نقطة

7. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 23 هدفا - 46 نقطة

8. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 22 هدفا - 44 نقطة

9. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 22 هدفا - 44 نقطة

10.ميكا بيريث (موناكو) - 24 هدفا - 42.5 نقطة

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صلاح حمد صلاح بابي يليان مبابي رتيب الحذاء الذهبي لحذاء الذهبي يوكيرس مرموش
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