مدرب مانشستر يونايتد يكشف حقيقة رحيل جارناتشو عن الفريق بنهاية الموسم

كتب - يوسف محمد:

كشف البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقيقة رحيل اللاعب الأرجنتيني جارناتشو عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد طالبت اللاعب الأرجنتيني بالبحث عن فريق للانتقال إليه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أموريم في تصريحات، عبر قناة "TNT Sports"، قبل مباراة فريقه اليوم أمام أستون فيلا: "جارناتشيو لا يزال لاعبا في صفوف الفريق، لكنه لا يتواجد في قائمة الفريق لمباراة اليوم".

وأضاف: "اللاعب سيتواجد مع الفريق في الجولة الأسيوية بعد نهاية الموسم، وكل اللاعبين سيتواجدون في هذه الجولة".

ويذكر أن فريق مانشستر يونايتد يلاقي حاليا نظيره أستون فيلا، في إطار منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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