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هدف صلاح مع ليفربول في مرمى كريستال (فيديو)

08:10 م الأحد 25 مايو 2025

محمد صلاح

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كتب - نهى خورشيد

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف تعادل ليفربول أمام كريستال بالاس، اليوم الأحد، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25.

ورفع المصري رصيده إلى 29 هدفا بالدوري الممتاز متصدرا جدول الترتيب، بفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 29 هدفا

2. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 23 هدفا

3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 22 هدفا

4. بريان مبيومو (برينتفورد) - 20 هدفا

5. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 20 هدفا

6. يوان ويسا (برينتفورد) - 19 هدفا

7. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 16 هدفا

8. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 15 هدفا

9. كول بالمر (تشيلسي) - 15 هدفا

10. ماتيتا (كريستال بالاس) - 14 هدفا

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