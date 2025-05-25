هدف صلاح مع ليفربول في مرمى كريستال (فيديو)
كتب - نهى خورشيد
سجل النجم المصري محمد صلاح هدف تعادل ليفربول أمام كريستال بالاس، اليوم الأحد، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25.
ورفع المصري رصيده إلى 29 هدفا بالدوري الممتاز متصدرا جدول الترتيب، بفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
1. محمد صلاح (ليفربول) - 29 هدفا
2. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 23 هدفا
3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 22 هدفا
4. بريان مبيومو (برينتفورد) - 20 هدفا
5. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 20 هدفا
6. يوان ويسا (برينتفورد) - 19 هدفا
7. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 16 هدفا
8. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 15 هدفا
9. كول بالمر (تشيلسي) - 15 هدفا
10. ماتيتا (كريستال بالاس) - 14 هدفا
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