كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، تحطيم الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدف في مرمى كريستال بالاس اليوم.

وأحرز صلاح هدف تعادل فريقه في مرمى كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 38 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذا الهدف رفع النجم المصري عدد أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي إلى 29 هدفا في صدارة ترتيب هدافي البريميرليج.

ونجح صلاح بهذا الهدف، في الوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 47 خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي، بواقع تسجيل 29 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

وبات صلاح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف يف تاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 47 مساهمة تهديفية معادلا كلا من آلان شيرار موسم 1994-1995 وأندرو كول 1993-1994.

ويذكر أن صلاح وصل إلى هذا العدد من المساهمات، في عدد مباريات أقل، حيث شارك صلاح في 38 مباراة خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، فيما حقق الثنائي آلان شيرار وأندرو كول نفس العدد من المساهمات في 42 مباراة.

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول وكريستال بالاس، التي جمعت بينهما اليوم، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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