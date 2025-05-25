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رسميا.. مبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي بعد إخفاق صلاح

08:05 م الأحد 25 مايو 2025
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كتب - محمد القرش:

حصد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 2025، بعد انتهاء مباريات المنافسين الرئيسيين على الجائزة.

وسجل صلاح هدفا واحدا في مباراة كريستال بالاس، حيث كان ينبغي عليه تسجيل 4 أهداف من أجل خطف الجائزة من المهاجم الفرنسي.

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 31 هدفا - 62 نقطة

2. فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) - 39 هدفا - 58.5 نقطة

3. محمد صلاح (ليفربول) - 29 هدفا - 58 نقطة

4. هاري كين (بايرن ميونخ) - 26 هدفا - 52 نقطة

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا - 50 نقطة

6. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 25 هدفا - 50 نقطة

7. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 23 هدفا - 46 نقطة

8. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 22 هدفا - 44 نقطة

9. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 22 هدفا - 44 نقطة

10.ميكا بيريث (موناكو) - 24 هدفا - 42.5 نقطة

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