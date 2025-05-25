كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس الإنجليزي، لقطة رائعة ومثالية بين لاعبي الفريقين، بعدما حرصوا على تبادل التحية فيما بينهما اليوم، قبل انطلاق المباراة التي تجمع بينهما حاليا.

وحرص كل منهما على إقامة ممرا شرفيا للآخر، قبل بداية المباراة التي تجمع بين الفر يقين، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ودخل لاعبو الفريق الأول لليفربول إلى أرضية ملعب المباراة، وسط ممر شرفي من لاعبي كريستال بالاس، تقديرا لحصول الريدز على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وعلى غير المعتاد رد لاعبو ليفربول الممر الشرفي للاعبي فريق كريستال بالاس أيضًا، حيث قاموا بعمل ممر شرفي لهم لتهنئتهم عقب التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الريدز، تمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي قبل نهايته بأربع جولات، بعدما حقق الفوز في لقاء الجولة الـ 34 على حساب توتنهام، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، توج فريق كريستال بالاس بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مان سيتي في النهائي بنتيجة هدف دون مقابل.

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