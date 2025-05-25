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صلاح يصطحب ابنتيه في مباراة ليفربول وكريستال بالاس (صورة)

07:29 م الأحد 25 مايو 2025

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كتب - نهى خورشيد

شهدت مباراة ليفربول وكريستال بالاس، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لقطة عاطفية للدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز قبل انطلاق صافرة البداية.

وخصص فريق كريستال بالاس ممر شرفي للاعبي ليفربول بعد تتويجهم بلقب البريميرليج رقم 20 عبر التاريخ.

وكانت اللقطة الأبرز من نصيب محمد صلاح، الذي دخل أرض ملعب أنفيلد وسط تصفيق الجماهير، برفقة ابنتيه مكة وكيان.

وبدأ الريدز اللقاء بالتشكيل الأتي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك - إبراهيما كوناتي - روبرتسون - كونور برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي - كورتيس جونز - جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

صلاح رفقه ابنتيه

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