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مصرية إماراتية سعودية.. العروض تنهال على رامي ربيعة لاعب الأهلي

06:52 م الأحد 25 مايو 2025

رامي ربيعة لاعب الأهلي1

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كتب - نهى خورشيد

أصبح رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريباً من مغادرة القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع إدارة القلعة الحمراء.

وبحسب صحيفة"عكاظ" السعودية، فإن ربيعة تلقى عرضاً رسمياً من نادي العين الإماراتي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد، إذ وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة بنسبة 95%، وسط أنباء تفيد باقتراب حسم الصفقة عقب نهاية الموسم.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة أن نادي النجمة السعودي الصاعد حديثاً إلى دوري روشن للمحترفين، دخل على خط المفاوضات، إذ كشف مديره الرياضي الدكتور محمد الزيداني عن رغبة جادة في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما دخل نادي بيراميدز على خط المنافسة، بعرض مالي ضخم يبلغ 100 مليون جنيه مصري لمدة ثلاث سنوات، مع دفعة مقدمة تبلغ 50% من قيمة العقد.

والجديد بالذكر أن ربيعة غاب عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب الإصابة، وليس بسبب تمرده، ومن المقرر أن تكون مواجهة الأهلي القادمة أمام فاركو الأخيرة له بقميص الأحمر.

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