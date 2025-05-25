فريق نهضة بركان بطلا لكأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في التاريخ

كتب - محمد القرش:

حصد نادي نهضة بركان المغربي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على سيمبا التنزاني 3-1 في مجموع المباراتين.

وانتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق المغربي بثنائية دون رد على نظيره التنزاني.

وفاز نهضة بركان بكأس الكونفدرالية للمرة الأولى في موسم 2019/20 عندما فاز على بيراميدز بهدف دون رد، ثم حصد اللقب الثاني في 2021/22 بعد الفوز على أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح 5-4.