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فريق نهضة بركان بطلا لكأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في التاريخ

06:24 م الأحد 25 مايو 2025

نهضة بركان ضد سيمبا

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كتب - محمد القرش:

حصد نادي نهضة بركان المغربي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على سيمبا التنزاني 3-1 في مجموع المباراتين.

وانتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق المغربي بثنائية دون رد على نظيره التنزاني.

وفاز نهضة بركان بكأس الكونفدرالية للمرة الأولى في موسم 2019/20 عندما فاز على بيراميدز بهدف دون رد، ثم حصد اللقب الثاني في 2021/22 بعد الفوز على أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح 5-4.

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نادي سيمبا ضد نهضة بركان كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية سيمبا التنزاني نهضة بركان
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