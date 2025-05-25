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"مدرب مان يونايتد السابق".. باير ليفركوزن يدخل في مفاوضات للتعاقد مع خليفة ألونسو

06:17 م الأحد 25 مايو 2025
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    إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد
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    إريك تين هاج
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    إريك تين هاج
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    ماركوس راشفورد تين هاج
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    تين هاج - مانشستر يونايتد
  • عرض 7 صورة
    إريك تين هاج
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، استقرار إدارة فريق باير ليفركوزن الألماني، على تولي المدرب المدرب الهولندي إيريك تين هاج، مهمة القيادة الفنية للفريق خلفا لتشابي ألونسو.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، أعلن تولي تشابي ألونسو مهمة القيادة الفنية للفريق، بداية من الموسم المقبل خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق للفريق.

وذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" النسخة الألمانية، أن إدار ة باير ليفركوزن توصلت إلى إتفاق مع المدرب الهولندي، لقيادة الفريق لمدة موسمين حتى عام 2027.

وأشارت الصحيفة، أن تين هاج وافق على تولي القيادة الفنية للفريق الألماني، سيتم توقيع العقود والإعلان الرسمي مع بداية الأسبوع المقبل.

وكانت آخر محطات المدرب الهولندي التدريبية، هو تولي مهمة القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة من يوليو 2022 حتى أكتوبر 2024.

وقاد صاحب ال 55 عاما، الفريق الإنجليزي في 128 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم الفريق في تحقيق الفوز في 72 مباراة، تلقى الهزيمة في 36 مباراة وحضر التعادل في 20 مباراة.

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تشابي ألونسو باير ليفركوزن ريال مدريد الدوري الألماني
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