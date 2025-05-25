كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 38 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الأساسي لمواجهة برايتون، تواجد النجم المصري عمر مرموش منذ بداية المباراة.

وجاء تشكيل مان سيتي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، روبن دياز، جفارديول وماتيوس نونيز.

خط الوسط: برناردو سيلفا، جونزاليس، جوندوجان.

خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، فيما يأتي فريق فولهام في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

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