نتائج مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المماز

كتب - محمد القرش:

اختتمت مواجهات موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، حيث أقيمت 10 مباريات في نفس التوقيت "6 مساء".

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رقم 20 في تاريخه، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة من 37 مباراة.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث ضد ليستر سيتي - (2-0)

فولهام ضد مانشستر سيتي - (0-2)

إبسويتش تاون ضد وست هام يونايتد - (1-3)

ليفربول ضد كريستال بالاس - (1-1)

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا - (2-0)

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون - (0-1)

نوتنجهام فورست ضد تشيلسي - (0-1)

ساوثهامبتون ضد أرسنال - (1-2)

توتنهام هوتسبير ضد برايتون - (1-4)

ولفرهامبتون ضد برينتفورد - (1-1)