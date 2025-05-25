كتب - محمد القرش:

تُختتم مواجهات موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، حيث تقام 10 مباريات في نفس التوقيت "6 مساء".

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رقم 20 في تاريخه، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة من 37 مباراة.

نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث ضد ليستر سيتي - (0-0)

فولهام ضد مانشستر سيتي - (0-1)

إبسويتش تاون ضد وست هام يونايتد - (0-0)

ليفربول ضد كريستال بالاس - (0-1)

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا - (0-0)

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون - (0-0)

نوتنجهام فورست ضد تشيلسي - (0-0)

ساوثهامبتون ضد أرسنال - (0-0)

توتنهام هوتسبير ضد برايتون - (1-0)

ولفرهامبتون ضد برينتفورد - (0-1)