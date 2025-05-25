صلاح يقود ليفربول في آخر مباراة بموسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة المدرب الهولندي، آرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل قيادة محمد صلاح لخط الهجوم بجانب لويس دياز و الهولندي كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك - إبراهيما كوناتي - روبرتسون - كونور برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي - كورتيس جونز - جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، على ملعب أنفيلد.

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