كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، لقيادة فريقه ليفربول لمهمة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يلتقي مع نظيره كريستال بالاس في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك صلاح سجلاً تهديفيًا مميزًا أمام منافسه اليوم كريستال بالاس، وذلك خلال 15 مباراة سابقة.

أرقام محمد صلاح أمام كريستال بالاس

واجه محمد صلاح فريق كريستال بالاس في 15 مباراة سابقة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 11 مناسبة، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، وتعرض للهزيمة في مثلهما.

وترك النجم المصري بصمة واضحة في تلك المواجهات، بعدما ساهم في 13 هدفًا، بواقع 8 أهداف سجلها بنفسه، إلى جانب تقديم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

يقدم صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول، حيث ساهم بـ46 هدفًا، سجل منها 28 وصنع 18، ليقترب من تحطيم رقم آلان شيرار الأسطوري، صاحب أعلى عدد من المساهمات التهديفية في موسم واحد (47 مساهمة).

ويحتاج محمد صلاح إلى تمريرتين حاسمتين أمام كريستال بالاس، لمعادلة الرقم القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد، والذي يحمله حاليا تييري هنري وكيفن دي بروين.

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