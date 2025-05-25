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هل يغيب عن كأس العالم للأندية؟.. ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق

03:38 م الأحد 25 مايو 2025
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    برشلونة وريال مدريد
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    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
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    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
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    ريال مدريد
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    فريق ريال مدريد
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    مباراة ريال مدريد وآرسنال
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي ريال مدريد، عن تعرض لاعب خط وسط الفريق الأول، فيديريكو فالفيردي، لإصابة عقب مشاركته في المباراة الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد.

وجاء ذلك بعد فوز النادي الملكي بثنائية نظيفة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ38 والأخيرة من "الليجا" الإسبانية، لينهي ريال مدريد الموسم في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأوضح البيان الطبي للنادي أن فالفيردي يعاني من آلام في أسفل الظهر، وقد خضع للفحوصات تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث تبين أن الإصابة طفيفة ولا تدعو للقلق.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن الصحف الإسبانية، فأن غياب النجم الأوروجوياني لن يتجاوز أسبوعًا واحدًا، ما يعني أنه سيكون جاهزًا للعودة إلى الملاعب والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ريال مدريد يتواجد في المجموعة الثامنة من البطولة العالمية المرتقبة، إلى جانب أندية الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

وقد خاض فيديريكو فالفيردي هذا الموسم 59 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة، مما يعكس دوره المحوري في تشكيلة الفريق تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

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ريال مدريد فالفيردي كأس العالم للأندية فيديريكو فالفيردي
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