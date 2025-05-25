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رسميًا.. ريال مدريد يعلن مدربه الجديد خلفًا لأنشيلوتي

01:20 م الأحد 25 مايو 2025

شعار ريال مدريد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي ريال مدريد ظهر اليوم الأحد، التعاقد مع تشابي ألونسو لقيادة فريقه خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان ريال مدريد أعلن مع نهاية موسمه رحيل مدربه المخضرم أنشيلوتي الذي سيتولى مهمة تدريب منتخب البرازيل.

ريال مدريد قد أنهى الموسم الرياضي 2024/25 دون التتويج ببطولة؛ إذ خسر الدوري لصالح برشلونة وكذلك الكأس والسوبر لصالح الغريم ذاته.

وودع كذلك الفريق الملكي النسخة الجارية بدوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد نظيره أرسنال.

وكان ألونسو قد اتجه للتدريب بعد انتهاء مسيرته كلاعب بقطاع ناشئين ريال مدريد ثم بالفريق الرديف لنادي ريال سوسيداد قبل الرحيل في موسم 2022/23 لقيادة فريقه باير ليفركوزن.

وقاد ألونسو فريق باير ليفركوزن بـ140 مباراة حقق الفوز بـ 89 مباراة وتعادل في 32 وخسر 19 مباراة.

وتوّج ألونسو صاحب الـ43 عامًا مع فريق باير ليفركوزن بلقب الدوري، والكأس والسوبر في ألمانيا.

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ألونسو ريال مدريد أنشيلوتي
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