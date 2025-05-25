نادي سيرفيت يفك ارتباطه مع السويسري رينيه فايلر

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي سيرفيت السويسري عن إنهاء تعاقده مع رينيه فايلر المدير الرياضي للنادي ومدرب الأهلي السابق، وذلك ضمن هيكلة الفريق المنتظرة في الموسم الجديد.

وأعلن نادي سيرفيت عن رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر بعد انتهاء تعاقده في الموسم الجاري بعدما قضى موسمين في منصب المدير الرياضي.

وتولي فايلر منصبين مع سيرفيت، الأول كمدير فني ونجح في قيادة الفريق إلى التأهل لمرحلة المجموعات الأوروبية، واحتل المركز الثالث في الدوري السوبر، وفاز بلقب آخر بعد أكثر من 20 عامًا بفوزه بالكأس.

وفي فترة ولايته الثانية كمدير رياضي، نجح في قيادة الفريق إلى احتلال المركز الثاني في الدوري السويسري.

ووجه رينيه فايلر الشكر إلى نادي سيرفيت على العامين وقال في بيان نشره النادي: "أتمنى للنادي الكثير من النجاح الرياضي في المستقبل وأتوجه بالشكر لهذين العامين الرائعين داخل النادي".