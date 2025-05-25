مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
18:00

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

نادي سيرفيت يفك ارتباطه مع السويسري رينيه فايلر

12:54 م الأحد 25 مايو 2025

رينيه فايلر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي سيرفيت السويسري عن إنهاء تعاقده مع رينيه فايلر المدير الرياضي للنادي ومدرب الأهلي السابق، وذلك ضمن هيكلة الفريق المنتظرة في الموسم الجديد.

وأعلن نادي سيرفيت عن رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر بعد انتهاء تعاقده في الموسم الجاري بعدما قضى موسمين في منصب المدير الرياضي.

وتولي فايلر منصبين مع سيرفيت، الأول كمدير فني ونجح في قيادة الفريق إلى التأهل لمرحلة المجموعات الأوروبية، واحتل المركز الثالث في الدوري السوبر، وفاز بلقب آخر بعد أكثر من 20 عامًا بفوزه بالكأس.

وفي فترة ولايته الثانية كمدير رياضي، نجح في قيادة الفريق إلى احتلال المركز الثاني في الدوري السويسري.

ووجه رينيه فايلر الشكر إلى نادي سيرفيت على العامين وقال في بيان نشره النادي: "أتمنى للنادي الكثير من النجاح الرياضي في المستقبل وأتوجه بالشكر لهذين العامين الرائعين داخل النادي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فايلر ينيه فايلر يرفيت السويسري لأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك