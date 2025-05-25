كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق مانشستر سيتي عند السادسة مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة 34 ـ الأخيرة ـ بالدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال الوصيف.

وبفارق نقطتين عن كل من نيوكاسل، تشيلسي، أستون فيلا أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس وبفارق 3 نقاط عن نوتنجهام فورست صاحب المركز السابع.

وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي على تأهل أصحاب المراكز الخمس الأولى بجدول الدوري للمشاركة بدوري أبطال أوروبا؛ إذ ضمن ليفربول المتصدر والذي توّج باللقب التأهل وكذلك أرسنال الوصيف.

ويتبقى ثلاثة مقاعد يتنافس عليها 4 أندية وهي: مانشستر سيتي، نيوكاسل، تشيلسي وأستون فيلا.

ويكفي فريق مانشستر سيتي الفوز على مستضيفه فولهام لضمان مقعد بدوري أبطال أوروبا وحال تعادله أو خسارته فسيتوقف الأمر على نتائج منافسيه المباشرين.

نيوكاسل صاحب المركز الرابع سيستضيف نظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما سيحل تشيلسي ضيفًا على نظيره نوتنجهام فورست، بينما يحل فريق أستون فيلا ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد.

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